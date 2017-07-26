Российские пранкеры якобы от имени Гройсмана говорили с министром энергетики США

Российские пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров якобы от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана обсудили с министром энергетики США Риком Перри вопросы изменения климата, поставки природного газа, расширения экспорта американского угля в Украине и природного газа. Это подтвердила 25 июля пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс.

Также в разговоре речь шла об американских санкциях против России. Перри, который лишь несколько недель назад вел переговоры с Гройсманом в Украине, подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», российского проекта по транспортировке природного газа в Европу через Балтийское море, то есть в обход Украины. Министр также заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу.

«Предоставление Украине большего количества вариантов с некоторыми нашими технологиями – это, я думаю, в интересах всех, за исключением русских», – сказал он.

Пранкеры разместили в интернете 22-минутный разговор, который состоялся 19 июля.