В Феодосии провели спецгашение почтовой марки в честь 200-летия Айвазовского

Во вторник, 25 июля, на набережной Феодосии напротив Картинной галереи художника-мариниста Ивана Айвазовского российская «Почта Крыма» провела презентацию нового почтового блока России из одной марки.

На марке изображена репродукция картины «Вход в севастопольскую бухту», а на полях – портрет самого художника. Также проведено специальное гашение марки на конвертах первого дня.

В конце мая 2017 года в соседней России выпустили марку, приуроченную 175-летию со дня рождения художника Василия Верещагина, на которой изображены пейзажи Крыма, а в начале июля – марку в блоке с видом на Ханский дворец в Бахчисарае.

Попытки ввести в России в 2014-2016 годах в обращение почтовые марки с изображением видов аннексированного Крымского полуострова были блокированы посредством инициированных Украиной решений Всемирного почтового союза (UPU).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».