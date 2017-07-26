Возле посольства России в Киеве требуют найти похищенных активистов в Крыму (трансляция завершена)

Возле посольства России в Киеве 26 июля активисты проводят традиционную акцию «Где Эрвин?» в рамках информационной компании «Find&Free» («Найти и освободить»), направленной на поиск пропавших и похищенных людей в Крыму.

Крым.Реалии ведут прямую трансляцию с мероприятия.

«Сегодня в тринадцатый раз мы вышли под посольство России в Киеве с одним и тем же вопросом, который мы задаем 13-й раз: где все люди, которых похитили в Крыму за период аннексии? Никаких эффективных расследований на территории полуострова де-факто власти не проводят», – рассказала представитель «КрымSOS» Евгения Андреюк.

На акции были двое активистов на ходулях с плакатами: «Хватит прятаться» и «Требуем расследовать дела пропавших в Крыму». По словам Андреюк, такими действиями активисты пытались привлечь внимание сотрудников российского посольства, «так как за весь год проведения акции они ни разу не вышли пообщаться с активистами».

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.