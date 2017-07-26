В России критикуют американский законопроект о санкциях

Российские чиновники и законодатели резко критикуют одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект, который предусматривает новые санкции в отношении Москвы и усложняет для президента Дональда Трампа ослабление или отмену этих мер.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков 26 июля заявил, что законопроект является «шагом к разрушению перспектив нормализации отношений» между Вашингтоном и Москвой. «Мы неоднократно говорили, что эти действия не останутся без ответа», – добавил Рябков.

Председатель комитета по международным отношениям Государственной думы России Константин Косачев считает, что новые решения американских законодателей еще больше навредят отношениям США и России. Он также призвал к ответу, который стал бы «болезненным» для Соединенных Штатов.

Палата представителей Конгресса США 25 июля проголосовала за введение новых санкций против России. Этот законопроект поддержали 419 конгрессменов, против были трое.

Теперь Сенат, ранее голосовавший за похожий законопроект, должен поддержать документ, что поступит из Палаты представителей. После одобрения обеими палатами законопроект в течение недели ляжет на стол президенту Дональду Трампу.

В администрации Трампа заявили, что президент еще не решил, подпишет ли документ.

Обе палаты имеют достаточно голосов, чтобы повторно проголосовать за законопроект в случае возможного вето президента.

Законопроект о введении новых санкций США в отношении России из-за ее агрессии против Украины, среди прочего, предусматривает ограничения на сотрудничество компаний и лиц из США не только непосредственно с подсанкционными юридическими или физическими лицами, в первую очередь в России, но и с компаниями или людьми из третьих стран, что идут на такое сотрудничество с подсанкционными. Таким образом, в нынешнем виде из документа следует, что под санкции США могут попасть и те компании в ЕС, сотрудничество которых с Россией не нарушает европейских санкций, но выходит за пределы санкций американских, которые должен усилить новый закон.

В Европейском союзе выразили обеспокоенность из-за ожидаемого одобрения в США этого закона.