В Минобороны России обсудят деятельность войск Южного военного округа

На заседании Коллегии министерства обороны России 26 июля, которое состоится в Москве под председательством главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, обсудят ход реализации планов деятельности Южного военного округа и Воздушно-десантных войск до 2020 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России. Подробностей повестки дня не сообщается.

В ведомстве отмечают, что также на заседании Коллегии рассмотрят «вопрос подготовки к Третьим Армейским международным играм».

Российские войска, размещенные на территории аннексированного Крыма, входят в состав Южного военного округа.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин присоединил к Южному федеральному округу соседней России аннексированный Крым, лишив его статуса «Крымского федерального округа».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».