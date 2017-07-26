Эксперт: курортный сбор может показать истинное число туристов в Крыму

По итогам действия курортного сбора во время сезона 2018 года возможно будет оценить истинное число туристов, которые прибывают в аннексированный Крым. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сказал специалист по региональному развитию, бывший начальник управления министерства курортов и туризма АР Крым Игорь Кобеля.

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«В законопроекте о курортном сборе указано, что Россия ожидает 16 миллиардов рублей дохода за 5 лет только в Крыму. Значит, делим эту сумму на расчетные 50 рублей, потом на 11,4 дней – среднее пребывание гостей в Крыму, делим на 5 лет и получаем 6,1-6,4 миллиона туристов в год. Это нереальная цифра. Когда начнется следующий туристический сезон, то по окончании его нужно будет признать: либо у них нет 6 миллионов туристов, либо это была очень неудачная идея, озвучить, что доход непременно составит 16 миллиардов рублей», – отметил он.

19 июля Государственная дума России приняла в третьем и окончательном чтении, закон о введении курортного сбора в трех российских регионах – Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в аннексированном Крыму. С мая следующего года с каждого туриста начнут собирать не более чем по 100 рублей в сутки. По словам российских чиновников Крыма, на полуострове курортный сбор составит 25-30 рублей.