Российский адвокат Илья Новиков сообщил 26 июля, что осужденный в России гражданин Украины, фигурант «дела Сенцова» Алексей Чирний в Батайской колонии переведен с общего режима на тюремный. Об этом Новиков написал в Фейсбуке, обнародовав СМС-сообщения от Чирния.

По его словам, представители колонии заявили Чирнию, что считают его гражданином России, и поэтому его свидания с украинским консулом теперь невозможны.

«Я был у него в понедельник, 24 июля. Перед тем, как вывести Алексея ко мне, особисты дали ему прочитать уведомление, что поскольку его заявление об отказе принимать российское гражданство, которое он подавал в Бахчисарае 18 апреля 2014 года, не обнаружено, он теперь по закону об аннексии Крыма будет считаться россиянином. Так уже делали с Сенцовым и с Кольченко. И никаких украинских консулов к нему больше пускать не будут. И начатую процедуру передачи для отбывания оставшейся части наказания на родину, свернут. В России Чирний отсидел уже почти половину срока», – говорится в сообщении адвоката.

Илья Новиков напомнил, что Алексея Чирния привезли в Батайскую колонию 6 октября 2016 года, «и с тех пор четыре раза сажали в ШИЗО под разными предлогами».

Комментариев украинского МИДа по поводу действий в отношении украинского гражданина на территории России на данный момент нет.

В октябре 2016 года стало известно, что Министерство юстиции Украины подготовило запрос в Россию о передаче незаконно осужденного там крымчанина Алексея Чирния.

Чирния задержали российские силовики в мае 2014 года, после аннексии Крыма Россией, и обвинили, в частности, в попытке подорвать памятник Ленину в Симферополе. К нему девять месяцев не допускали украинского консула, а когда эта встреча состоялась, Чирний сообщил, что к нему применили пытки.