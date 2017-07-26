СБУ сообщила о выдворении из Украины российской журналистки

Служба безопасности Украины объявила о выдворении российской журналистки Марии Князевой. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СБУ, Мария Князева работала на телеканалы «Россия – 1» и «Россия – 24» под псевдонимом «Саушкина». Ее принудительно вернули на территорию России и запретили въезд в Украину на три года, сообщили в ведомстве.

«Россиянка, используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами, собирала информацию о ситуации в государстве, деятельности высших органов власти, силовых структур нашего государства. Эти данные использовались ею для тенденциозного освещения ситуации в Украине», – говорится в сообщении.

Сама Князева ситуацию пока не комментировала.

В мае этого года депутат Антон Геращенко сообщил о выдворении из Украины заместителя директора по развитию компании «Национальные информационные системы», которая производит новостные программы для телеканала «Интер», гражданина России Игоря Шувалова.

В начале июля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором рассматривался вопрос введения усиленного контроля за пересечением иностранцами украинских границ.

Как позже рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, первым должен быть внедрен биометрический контроль для иностранных граждан на въезде в Украину с реестром биометрических данных.

Следующим этапом, по его словам, должны стать меры, направленные непосредственно на граждан России, как «последовательный и системный» комплексный ответ, направленный на «террористические угрозы, которые создает Россия» внутри Украины. Речь идет о введении для граждан России требований заранее согласовывать свои планы приезда в Украину, а также регистрироваться по месту пребывания в Украине и сообщать о своем передвижении в пределах государства.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов после заседания совета сообщил, что, по принятым решениям, не позднее чем в начале следующего года, а возможно, и раньше для иностранцев на границах Украины должен заработать биометрический контроль, а для граждан России также должны ввести обязательные требования предварительной регистрации поездки по специальной системе, которую должно разработать Министерство иностранных дел.

Министерство иностранных дел России раскритиковало планы Украины ввести особый режим пересечения украинской границы и контроля за передвижением в стране для граждан России. Планы Киева в Москве назвали «готовностью построить новый железный занавес» и «отгородиться новой «Берлинской стеной».