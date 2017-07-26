Эксперты: Крым не дождется отмены санкций еще минимум несколько лет

Экономические санкции США против компаний и должностных лиц из аннексированного Крыма будут продлеваться еще как минимум несколько лет, считает политолог-международник, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАН Украины Максим Яли. Как он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, вероятность введения новых санкций Сенатом США является высокой.

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«В Сенате законопроект проведет не больше двух недель, после чего отправится на подпись президенту. В условиях продолжающегося «Кремлингейта» Дональд Трамп с наибольшей вероятностью подпишет санкции, чтобы отвести от себя подозрения в сотрудничестве с Кремлем», – отметил он.

Политолог Тарас Березовец в эфире Радио Крым.Реалии высказал мнение, что на решение крымского вопроса уйдет больше времени, но произойти это может и без участия России.

«Горизонт возврата Крыма может быть отдаленным. Пока нынешний российский президент жив, никакого возврата, никакого послабления санкций или обсуждения крымского вопроса не произойдет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно пресекал попытки создать отдельную площадку переговоров по Крыму. Но если Россия и далее будет отвергать подобные предложения, то Запад может создать такую площадку без участия Москвы. Президент Украины Петр Порошенко говорил о формате «Женева плюс» еще в 2016 году», – сказал Березовец.

Законопроект о введении новых санкций США в отношении России из-за ее агрессии против Украины, среди прочего, предусматривает ограничения на сотрудничество компаний и лиц из США не только непосредственно с подсанкционными юридическими или физическими лицами, в первую очередь в России, но и с компаниями или людьми из третьих стран, которые идут на такое сотрудничество с подсанкционными. Таким образом, в нынешнем виде из документа следует, что под санкции США могут попасть и те компании в ЕС, сотрудничество которых с Россией не нарушает европейских санкций, но выходит за пределы санкций американских, которые должен усилить новый закон.