Во время мероприятий в честь празднования российского Дня военно-морских сил задействуют более 20 самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба Минобороны России в среду, 26 августа.

По информации российского военного ведомства, к участию в мероприятиях привлекают фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, штурмовики Су-25, истребители Су-27, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолеты Ан-26, самолет Ту-134А, вертолеты Ка-52, и Ми-8 в противолодочном и спасательном вариантах.

«Можно будет увидеть авиационную доразведку противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием, поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией, авиационную огневую подготовку высадки десанта, авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу и групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами», – говорится в сообщении.

День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля. В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

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