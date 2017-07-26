«Укрэнерго» прекратило электроснабжение неконтролируемой территории Донецкой области – заявление

Украина полностью прекратила перетоки электрической энергии на неподконтрольные территории Донецкой области, сообщил руководитель «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Территория ОРДЛО сейчас не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, проходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не считаются в общем сальдо «Украина-Россия-Беларусь», – написал он в Фейсбуке.

В группировке «ДНР» заявили о том, что упомянутые отключения не повлияют на потребителей на подконтрольной им территории, так как электростанции на этой территории – в состоянии обеспечить электроэнергией население и предприятия.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, что находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.