В прокуратуру АРК вызывают двух крымских экс-депутатов

В прокуратуру АРК вызывают двух экс-депутатов из аннексированного Крыма по подозрению в госизмене, – Алексея Андреева и Казбека Кубалова. Сообщение о вызове опубликовали 26 июля на сайте ведомства.

Сообщается, что в рамках уголовных производств в отношении указанных лиц собраны необходимые доказательства для изменения ранее оглашенного подозрения и составления обвинительных актов.

«Предлагаем подозреваемым Кубалову К.Т. и Андрееву А.В. прибыть вместе со своими защитниками в прокуратуру Автономной Республики Крым (г. Киев, ул. Деловая, 24, первый этаж) в период с 28.07.2017 по 31.07.2017 включительно (с 9:00 до 18:00) для проведения процессуальных действий», – сказано в сообщении.

Реакции подозреваемых на вызов в прокуратуру АРК пока нет.

Алексей Андреев с 2006 по 2010 год выл депутатом Армянского городского совета, а с 2010-2014 годов – депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым шестого созыва. После аннексии Крыма Россией в ноябре 2016 года стал депутатом подконтрольного Кремлю парламента полуострова.

Казбек Кубалов в 2010 году также был избран депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым шестого созыва.

На сайте подконтрольной Кремлю администрации Джанкойского района Крыма в июле 2017 года Казбек Кубалов упоминается как руководитель Роскошненского отделения ООО «Осавиахим».

И Алексей Андреев, и Казбек Кубалов числятся в базе сайта «Миротворец».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».