Порошенко приветствовал расширение санкций из-за поставок турбин Siemens в Крым

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение послов ЕС о расширении санкций из-за поставок турбин Siemens в аннексированный Крым. Об этом украинский президент написал в среду 26 июля в Фейсбуке.

«Приветствую политическое решение послов государств-членов ЕС наложить новые санкции против России за нелегальные поставки турбин Siemens во временно оккупированный Крым. Еще 4 российских физических и 3 юридических лица отныне попадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов», – говорится в сообщении.

Петр Порошенко добавил, что «прецедент Siemens» «должен быть наказан, чтобы никогда больше не повториться снова».

Послы стран Евросоюза 26 июля в Брюсселе согласились включить в санкционный список четырех российских граждан и три компании из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в аннексированный Крым.

Немецкий концерн Siemens объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, даже по уже действующим контрактам. Как говорится в заявлении концерна, такое решение Siemens принял из-за перевозки из России в оккупированный ею Крыму газовых турбин в обход санкций.

Siemens также вводит новый режим экспортного контроля, более строгий, чем требуют санкции и утверждает, что начинает процесс отмены своих лицензионных соглашений с российскими компаниями, касающиеся оборудования для тепловых электростанций.

О том, что турбины незаконно ввезли из России в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд в Москве иски на три российские компании, вероятно, причастные к этому.

Российская сторона заявляет, что доставленные в Крым турбины, российского производства.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию, а также услуги в оккупированный Россией Крым.

В настоящее время в санкционном списке ЕС насчитывается 150 человек и 37 юридических лиц, которые находятся под санкциями с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала поддерживать сепаратистов в конфликте на востоке Украины.

Список санкций в последний раз продлевался в марте 2017 года, и, как ожидается, снова будет возобновлен в сентябре.