Как Россия наказывает крымчан за проукраинскую позицию? Как продвигаются судебные дела против крымских «диверсантов» и «экстремистов» в аннексированном Крыму? Почему подконтрольное Кремлю руководство полуострова упорно навязывает местным жителям миф о «террористических угрозах» в Крыму?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайтеКрым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.