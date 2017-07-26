Допрос Чийгоза в суде завершить не удалось – адвокат

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 26 июля не удалось завершить допрос одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ахтема Чийгоза, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года. Допрос будет продолжен 27 июля, об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.

«Во второй части судебного заседания Ахтем Чийгоз продолжил давать показания, они касались событий 26 февраля 2014 года в здании Верховной Рады Автономной Республики Крым. Часть показаний он дал в форме свободного рассказа, далее сторона защиты продолжила задавать вопросы, относительно обстоятельств», – рассказал адвокат о ходе заседания 26 июля.

25 июля суд начал допрос обвиняемого – Ахтема Чийгоза. По информации адвоката Николая Полозова, первый допрос был посвящен историческим аспектам и предпосылкам событий 25 и 26 февраля. Во время второго допроса, который проходит 26 июля, Чийгоз заявил, что не занимался организацией митинга в 2014 году.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.