В подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде, на заседании по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения, арестованного Ильми Умерова на допросе следователь ФСБ Игорь Скрипка дает показания, противоречащие показаниям переводчика с крымскотатарского языка, который проходит по делу свидетелем.

Об этом сообщила в Фейсбуке 26 июля дочь обвиняемого Айше Умерова.

По ее словам, Скрипка вел следствие на ранней стадии, однако на многие вопросы в суде он отвечает, что не помнит происходившего, а показания следователя ФСБ расходятся с показаниями других свидетелей, в том числе различается информация о количестве допросов свидетелей, месте их допросов, также следователь не смог пояснить идентичность показаний двух свидетелей, на которую обратила внимание сторона защиты.

Айше Умерова отмечает, что показания переводчика с крымскотатарского отличались от показаний следователя, Игорь Скрипка обвинил переводчика в клевете.

«На вопросы защиты о том, что переводчик указал, что приглашался в ФСБ 3-5 раз для переподписывания перевода, (Игорь Скрипка – КР) ответил, что Салединов (переводчик – КР) наговаривает на него. Обвинил его в клевете и даже потребовал от судьи вынести частное определение (хотя статус его сегодня не позволяет что-либо требовать)... Скрипка заметно нервничает, постоянно переминается с ноги на ногу, на лице появилась испарина, брови так удивленно летят вверх, скулы нервно двигаются», – отметила дочь Ильми Умерова.

Она добавила, что Скрипка несколько раз в суде, называя статью, по которой судят Ильми Умерова, употребил оборот «отделение территориальной целостности».

«У адвокатов возникли естественные вопросы, что это означает и откуда у него такая глупая формулировка, почему он коверкает нормы законодательства? Ответ был потрясающим: «Это вам тут легко умничать, а у меня ж нет тут документов», – отметила Умерова.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.