В Крыму на дороге в курортный поселок дотла сгорела машина (видео)

В Ленинском районе аннексированного Крыма 26 июля на трассе Керчь-Курортное загорелась машина, в которой находились двое взрослых и двое детей.

Как рассказали Крым.Реалии очевидцы происшествия, автомобиль «Жигули» двигался из Керчи в поселок Курортное, в машине находилась семья из Керчи с двумя детьми: трехлетний мальчик и пятилетняя девочка.

Когда до Курортного оставалось около 400 метров, автомобиль загорелся, взрослым и детям удалось покинуть салон машины, они не пострадали.

Местные жители вызвали пожарную службу и пытались приблизиться к машине с огнетушителями, но площадь пожара не позволила им сделать этого, сообщают очевидцы.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, машина выгорела полностью. Причина пожара не известна. Сгоревшее авто убрали с проезжей части на обочину, отмечают крымчане.

Поселок Курортное расположен в Ленинском районе Крыма недалеко от Керчи, здесь находятся пансионаты, детский лагерь и заповедное озеро Чокрак с лечебными грязями.

За прошлый год в аннексированном Крыму было зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.