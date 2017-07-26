Партия «Рух нових сил» заявляет об отсутствии у нее информации о возможном лишении украинского гражданства своего лидера – Михеила Саакашвили. Представители политсилы написали в Facebook, что пытаются проверить эту информацию.

«Если эта информация подтвердится, это будет означать, что Петр Порошенко, в духе своего предшественника, необратимо встал на путь антиконституционных действий ради узурпации и удержания власти любой ценой. Это означает, что лицо, получившее президентскую булаву на крови Майдана, пытается окончательно уничтожить достижения революции достоинства. И прежде всего – право народа на выбор», – говорится в заявлении партии.

По информации «Руха нових сил», на прошлой неделе Саакашвили призвал формировать штабы и добиваться досрочных выборов.

Сам политик менее суток назад сообщил в Facebook, что находится в США, и ситуацию пока еще не комментировал.

О том, что бывшего главу администрации Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства, заявили бывший пресс-секретарь главы СБУ, а ныне – редактор интернет-издания ОРД Станислав Речинский и депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

Радіо Свобода обратилось с официальными запросами для подтверждения или опровержения этой информации в Администрацию президента Украины, Государственную миграционную службу и Министерство внутренних дел (куда структурно входит ГМС) и ожидает ответа.

Представитель ГМС Сергей Гунько отказался комментировать ситуацию Радіо Свобода, глава пресс-службы Администрации президента и спикер президента не отвечали на телефонные звонки. На сайте президента также пока не размещено никаких указов о гражданстве Саакашвили.

В мае этого года стало известно о лишении гражданства экс-заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика, о чем тот, по его словам, узнал из Facebook.

Украинское гражданство бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил в мае 2015 года в соответствии с приказом Петра Порошенко, после этого его назначили председателем Одесской ОГА.

7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА. Он объяснил это решение коррупцией в регионе, которую, по его словам, поддерживает власть Украины.

9 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке Саакашвили, которую перед этим согласовал Кабмин.

В этот период на своей странице в Facebook со ссылкой на «информированный источник» Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил «заняться подготовкой вопроса о лишении гражданства по решению суда», но в «Блоке Петра Порошенко» это отрицали.

В Грузии, где нынешняя власть обвиняет бывшего президента Саакашвили в ряде уголовных преступлений, его лишили гражданства после получения им украинского.