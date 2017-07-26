Организаторы World Boxing Super Series официально объявили, что бой украинского боксера, чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBO, крымчанина Александра Усика с немецким боксером Марко Хуком в рамках четвертьфинального поединка WBSS состоится 9 сентября в столице Германии Берлине. Об этом говорится на сайте организаторов поединка.

Бой с Марко Хуком станет для Александра Усика уже вторым на территории Германии, до этого в апреле 2014 года Усик в Оберхаузене нокаутировал в третьем раунде немца Бена Нсафоа.

Усик сам выбрал Хука в качестве оппонента в четвертьфинале World Boxing Super Series на церемонии жеребьевки, которая состоялась 8 июля в Монако.

Четвертьфинальные поединки пройдут в сентябре-октябре, полуфиналы – в январе-феврале, и финал – в мае.

Победитель турнира получит все пояса, которыми обладают участники World Boxing Super Series, призовые в размере 10 миллионов долларов и трофей Мохаммеда Али.

В начале мая украинский боксер, крымчанин Александр Усик возглавил мировой рейтинг лучших боксеров тяжелой весовой категории.

