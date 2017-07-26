ГМС Украины о лишении Саакашвили гражданства: президент издал указ

Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины рассмотрела вопрос о гражданстве Михеила Саакашвили, сообщают в украинской Государственной миграционной службе.

«Материалы в отношении Михеила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, которые получены от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии», – говорится в сообщении на сайте ведомства .

Также там отмечается, что украинский президент издал указ об утрате гражданства. Между тем, текст построен таким образом, что прямо не указывается, какого именно гражданства, а на уточняющий вопрос Радіо Свобода в пресс-службе ГМС отвечать отказались.

На сайте президента Украины также пока не размещено никаких указов о гражданстве Саакашвили. По состоянию на 19:07 последний документ касается назначения нового руководителя Государственной пограничной службы.

О том, что бывшего главу администрации Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства, заявили бывший пресс-секретарь главы СБУ, а ныне – редактор интернет-издания ОРД Станислав Речинский и депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

Радіо Свобода обратилось с официальными запросами для подтверждения или опровержения этой информации в Администрацию президента Украины, Государственную миграционную службу и Министерство внутренних дел (куда структурно входит ГМС) и ожидает ответа.

В мае этого года стало известно о лишении гражданства экс-заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика, о чем тот, по его словам, узнал из Facebook.

Украинское гражданство бывший президент Грузии Михеил Саакашвили получил в мае 2015 года в соответствии с приказом Петра Порошенко, после этого его назначили председателем Одесской ОГА.

7 ноября 2016 года Михеил Саакашвили объявил о своей отставке с должности председателя Одесской ОГА. Он объяснил это решение коррупцией в регионе, которую, по его словам, поддерживает власть Украины.

9 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке Саакашвили, которую перед этим согласовал Кабмин.

В Грузии, где нынешняя власть обвиняет бывшего президента Саакашвили в ряде уголовных преступлений, его лишили гражданства после получения им украинского.