Севастопольский избирком отказался зарегистрировать пятерых кандидатов в губернаторы

Севастопольский горизбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на пост подконтрольного Кремлю главы администрации города. Это Роман Кияшко (КПРФ), Илья Журавлев (ЛДПР), Дмитрий Овсянников («Единая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России), Николай Кряжев (КПСС»). Пятерым кандидатам по разным причинам в регистрации отказали. Об этом сообщают на сайте комиссии.

Так, троим кандидатам отказали в регистрации из-за непредставления в комиссию документов на регистрацию. Среди них – Никита Штыков («Российская экологическая партия «Зеленые»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Денис Меркулов («Интернациональная партия России»).

Двоим кандидатам отказали в регистрации «в связи с отсутствием требуемого количества достоверных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления, представляющих необходимое количество внутригородских муниципальных образований города Севастополя». В их списке – Виктор Резанов («Народ против коррупции») и Вадим Колесниченко («Партия великое отечество»).

Выборы губернатора аннексированного Севастополя состоятся 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского парламента города.

Единый день голосования пройдет в соседней России и на территории аннексированного Крыма и Севастополя 10 сентября 2017 года.

Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя 14 марта принял в окончательной редакции закон о выборах главы региона. Российские депутаты рассмотрели во втором чтении законопроект «О выборах губернатора Севастополя» с учетом поступивших поправок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».