В Москве установили памятник Ивану Грозному

В столице России Москве на так называемой «Аллее правителей» установили памятник царю Ивану Грозному. Как сообщает российское государственное агентство ТАСС, скульптуру планировали поставить в городе Александров Владимирской области, однако установку отменили из-за общественной критики.

В апреле стало известно, что установленный в Александрове памятник Ивану Грозному простоял ровно час, после чего был демонтирован. В городской администрации эти действия объяснили неготовностью площадки к открытию.

В октябре прошлого года памятник Ивану Грозному установили в российском Орле. Бывший депутат городского совета Орла Юрий Малютин требовал снести памятник, однако суд признал его установку законной. В Канске в ответ на установку памятника царю художник Владислав Гультяев создал «альтернативный» монумент – в виде окровавленного круга. Вскоре его спилили.

По итогам опроса, подавляющее большинство жителей Орла выступили за установление в городе памятника царю Ивану Грозному, известному массовыми репрессиями с помощью опричнины.