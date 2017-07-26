Активисты в Крыму пожаловались на дискриминацию учеников крымскотатарской школы

Крымскотатарский активист Риза Асанов направил в адрес главы подконтрольной России администрации Белогорского района Крыма Галины Перелович заявление с просьбой «обратить внимание на ситуацию по дискриминации крымских татар». Он описал проблемы, которые возникают у детей при посещении школы с крымскотатарским языком обучения. Документ разместил активист крымскотатарского движения Нариман Джелял в Facebook.

В заявлении указано, что школу с крымскотатарским языком обучения лишили статуса «национальной», кроме того не был проведен ремонт. Асанов также рассказывает о расписании школьного автобуса, который доставляет детей из села в школу за полтора часа до начала занятий. В то же время, по его заявлению, школы с русским языком обучения находятся в лучшем положении.

«Когда школам с русским языком обучения автобус не нужен, тогда его получает школа с крымскотатарским языком обучения», – указал активист.

«Подобные проблемы на протяжении последних 20 лет возникали регулярно. Мы старались на местном уровне остро реагировать и решать их. Тут наш активист решил пойти другим путем и забрасывать подобными заявлениями в адрес руководящих и правоохранительных органов о проблеме дискриминации... Сказать о том, что кардинально ситуация ухудшилась мы не можем, но и сказать, что улучшилась – об этом мы не можем говорить 100 процентов», – сказал в комментарии Крым.Реалии Джелял.

В беседе с Крым.Реалии Асанов рассказал, что это не единственный пример дискриминации, часто крымские татары сталкиваются с проблемами трудоустройства.

«Судьба крымских татар сейчас – это торговать на базаре помидорами и огурцами. То есть из нас делают нацию обслуживания», – поделился активист.

С переходом Крыма под контроль России крымские татары не раз заявляли об ущемлении их прав. Российские власти Крыма утверждают, что права всех народов Крыма обеспечены одинаково.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.