Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк считает, что журналисты из Украины и других стран не должны отказываться от работы в аннексированном Крыму. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Я всегда говорил, что журналистам в Крыму можно и нужно работать. Да, это связано с определенными рисками. В Крым можно ехать и украинским журналистам в том числе, тем более зарубежным. Аккредитацию в МИД (России – КР) получить сложно, но это необходимо», – отметил Антон Наумлюк.

В начале мая Антон Наумлюк получил престижную норвежскую премию в области свободы слова FrittOrd за «честную и бескомпромиссную работу по освещению преследований и нарушений прав человека в Крыму».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов. Против некоторых из них, в частности автора Крым.Реалии Николая Семены, завели уголовные дела. Часть местных СМИ и журналистов были вынуждены переехать на территорию материковой Украины.

Правозащитная организация Freedom House в январе опубликовала свой доклад «Свобода в мире», в которой уровень свободы на территории аннексированного Крыма уже второй год подряд был признан «хуже и ниже», чем в соседней России.

Аннексированный Крым вошел в пятерку худших территорий по свободе прессы и возможности журналистам выполнять свои профессиональные обязанности.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».