Иран обещает ответ на новые санкции США

Президент Ирана Хассан Роугани пообещал ответ США на новые санкции. В Тегеране считают, что это нарушает соглашение, заключенное в 2015 году, согласно которому Иран обязался сократить ядерную деятельность в обмен на ослабление или отмену санкций.

«Если враги переступают через соглашение, мы будем делать то же самое», – заявил Роугани 26 июля.

Новый американский закон вводит наказания в отношении вовлеченных в программы иранских баллистических ракет лиц, а также тех, кто сотрудничает с ними. Санкции также определяют Корпус стражей Исламской революции как террористическую организацию и вводят эмбарго на продажу им оружия.

Палата представителей США приняла этот закон 25 июля и направила на рассмотрение Сената.

Новые санкции США касаются также России и Северной Кореи.