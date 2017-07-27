Пенсионные гроши: на что жить крымским пенсионерам? – Радио Крым.Реалии

В какой пенсионной системе оказались крымские пенсионеры? Зачем подконтрольные Кремлю власти Крыма хотят заставить всех жителей сел работать на местных агропредприятиях? Как проходит предвыборная борьба за пост российского губернатора аннексированного Севастополя?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с директором российского Научно-исследовательского финансового института Владимиром Назаровым, заместителем директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрием Горлиным, экспертом РПР финансового сектора и пенсионной системы Владимиром Мельничуком, украинским политологом Александром Палием, исполнительным директором Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николаем Поединком и президентом ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иваном Томичем, журналистами из Севастополя Давидом Аксельродом и Андреем Васильевым, бывшим председателем Севастопольской городской государственной администрации Иваном Ермаковым.

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