Аграрии аннексированного Крыма собрали полтора миллиона тонн зерна урожая 2017 года, при этом обмолотили 480015,5 гектаров посевов ранних зерновых, или 88,2 процента общей площади, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю минсельхоза аннексированного полуострова.

«Средняя урожайность по Крыму 31,2 центнера с гектара. Больше всех намолотили хозяйства Красногвардейского района, собравшие 263196 тонн. У них же и самые высокие показатели по урожайности – 39 центнеров с гектара. На втором месте по валовому сбору Джанкойский район, убравший 90% площади, бронза у Сакского района, обмолотившего 79% посевов. Цифры еще будут меняться, когда уберем все 544 тысячи гектаров», – сказал подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Он также добавил, что аграрии уже убрали ячмень, на стадии завершения – уборка озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, зернобобовых, гороха, ранних масличных культур.

В апреле в Крыму наблюдались заморозки, при этом местные аграрии заверяли, что зерновые культуры не пострадали.