В Симферополе очередь в детские сады составляет 15 566 человек. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета со ссылкой на заместителя начальника управления образования администрации Елену Кислицыну.

«Одно из приоритетных направлений развития муниципальной системы образования – обеспечение доступности дошкольного образования. В 56 дошкольных учреждениях Симферополя проектной мощностью 10 тысяч человек всеми видами воспитания охвачено – 14 418 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. Все учреждения функционируют в режиме развития и обновления материально-технической базы. 54 детских сада получили лицензию на осуществление образовательной деятельности. Очередность – 15 566 человек», – отметила она.

Ранее руководство шести детских садов Симферополя прописало пункт об обязательной материальной помощи в Положениях о родительском комитете. Однако подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма постановила исключить обязанность вносить деньги на развитие дошкольных учреждений.

В начале 2017 около 20 тысяч детей Крыма числились в очереди в детские сады. В российском правительстве Крыма пообещали строительство 18 детских садов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детских садах по Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».