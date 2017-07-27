В Конгрессе США есть согласие об окончательном одобрении санкций против России

Лидеры республиканцев в Конгрессе США вечером 26 июля заявили, что достигли соглашения, которое открывает путь к окончательному одобрению новых санкций против России, которое также запрещает президенту Дональду Трампу самостоятельно менять режим санкций.

Этот законопроект был одобрен почти единогласно в Палате представителей 25 июля, но часть сенаторов выступила против положений, которые присоединяют санкции против Северной Кореи к оригинальному законопроекту Сената – он сосредоточен исключительно на наказании России и Ирана.

«Я рад объявить, что мы достигли соглашения, которое позволит нам отправить законодательство о санкциях на стол президента», – заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Коркер после переговоров с руководителями Палаты представителей.

Законопроект о введении новых санкций США в отношении России из-за ее агрессии против Украины, среди прочего, предусматривает ограничения на сотрудничество компаний и лиц из США не только непосредственно с подсанкционными юридическими или физическими лицами, в первую очередь в России, но и с компаниями или людьми из третьих стран, что идут на такое сотрудничество с подсанкционными. Таким образом, в нынешнем виде из документа следует, что под санкции США могут попасть и те компании в ЕС, сотрудничество которых с Россией не нарушает европейских санкций, но выходит за пределы санкций американских, которые должен усилить новый закон.

В Европейском союзе выразили обеспокоенность из-за ожидаемого одобрения в США этого закона.

Законопроект касается также Ирана и Северной Кореи.