На Кубани в аварию попал автобус с крымскими детьми: 4 человека погибли

В России на Кубани в четверг, 27 июля, столкнулись легковой автомобиль и автобус, перевозивший детей из аннексированного Крыма в Анапу. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 4 человека погибли и еще восемь пассажиров попали в больницу.

По предварительным данным, в районе поселка Ильич Темрюкского района возле Керченской переправы 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который, в свою очередь, столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками.

«В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».