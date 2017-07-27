Суд по «делу Балуха» прервали из-за плохого самочувствия подсудимого

В подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде в Крыму заседание по делу украинского активиста Владимира Балуха прервали из-за плохого самочувствия подсудимого. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Вскоре после начала заседания, когда прокурор начал зачитывать материалы дела, Балух сказал, что ему плохо. Через 8 минут к суду подъехала машина неотложной медицинской помощи.

На этом заседании гособвинитель должен был представлять письменные доказательства, изложенные в материалах дела.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.