На ялтинской трассе столкнулись два военных автомобиля: образовалась километровая пробка

В четверг, 27 июля, на ялтинской трассе в районе села Перевальное бронетранспортер врезался в грузовой автомобиль военного назначения. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На месте ДТП стоит машина военной медицинской помощи и дорожные инспекторы МВД России по Крыму. Как сообщается, из-за аварии на ялтинской трассе образовалась многокилометровая пробка.

В 2016 году в районе поселка Табачное (Бахчисарайский район) при столкновении легкового автомобиля с колонной военной техники погибло два человека.

В 2015 году на трассе Симферополь – Ялта произошла авария трала с танком, во время которой рухнули три опоры контактных линий.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.