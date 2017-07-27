Фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев в Верховном суде России 27 июля опроверг обвинения, выдвинутые против него в суде, и заявил, что они «строятся на показаниях неких засекреченных свидетелей».

Как сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода, Зейтуллаев утверждает, что его вывезли с полуострова против его воли.

«На протяжении трех лет на территории Крыма принимаются незаконные решения в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Это и обыски и преследования журналистов, и признание Меджлиса крымских татар экстремистской организацией, и многое другое. Я оказался заложником этих незаконных решений, был насильно вывезен из Крыма», – заявил Зейтуллаев.

В своем выступлении в зале суда фигурант севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» подчеркнул, что участвовал в беседах с людьми, а не в «законспирированных собраниях», как это называет государственный обвинитель.

«Обвинение строится на показаниях неких засекреченных свидетелей, в том числе араба Аднана, под псевдонимом Александр, который и организовывал встречи, за которые меня судят. Но даже эти встречи не имею ничего общего с терроризмом. Люди просто общались между собой. Подобного рода темы разговора в нашем народе поднимались и, надеюсь, будут постоянно подниматься: как СМИ влияет на общество, или каким образом разврат приходит в общество и общество деградирует. Из-за такого рода обсуждений людей будут сажать доблестные работники ФСБ? Это породит страх, который естественным образом породит волнения. Естественным образом, заметьте», – сказал Руслан Зейтуллаев.

Он добавил, что занимался правозащитной деятельностью «в период правового поля Украины», и основания для обвинений в терроризме нет.

«В период правового поля Украины я был правозащитником. Как только я попал в юридическое поле России, переодевшийся в ФСБ СБУшник захотел сделать из меня террориста. Мне уже не важно ваше решение, но сколько бы я здесь не просидел, я не стану террористом. Я выйду и буду правозащитником», – отметил Зейтуллаев.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».