Госсекретарь США Тиллерсон опроверг слухи о своей отставке

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сообщение о намерении уйти в отставку.

«Я никуда не ухожу», – сказал Тиллерсон 26 июля в Вашингтоне. А на вопрос, как долго он останется на посту, Тиллерсон сказал: «До тех пор, пока президент позволит».

Отвечая на вопрос о своих отношениях с президентом Дональдом Трампом, Тиллерсон просто сказал, что они «хорошие».

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон собирается в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.