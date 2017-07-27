Около 3500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины следят за порядком в центре Киева во время религиозных мероприятий. Об этом 27 июля сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В настоящее время в парке Владимирская горка собралось около 6 тысяч верующих», – отмечают в полиции и обращаются к участникам мероприятий с призывом «соблюдать требования действующего законодательства, не поддаваться на провокации и способствовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей по охране порядка».

Украинская православная церковь Московского патриархата проводит 27 и 28 июля в центре Киева Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси. Поэтому в центре Киева ограничено движение и усилены меры безопасности.