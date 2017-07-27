Чийгоз в суде обвинил свидетеля Эйваза Умерова во лжи и оговоре – адвокат

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 27 июля один из лидеров крымских татар, арестованный Ахтем Чийгоз на допросе заявил, что свидетель обвинения Эйваз Умеров, давший показания против Чийгоза, оболгал его.

Об этом рассказал 27 июля адвокат Чийгоза Николай Полозов. По его словам, Чийгоз отметил, что Эйваз Умеров является единственным известным свидетелем обвинения, поскольку остальные засекречены, и что существует давняя неприязнь Эйваза Умерова как к Меджлису крымских татар, так и к его лидерам, в том числе к Чийгозу.

«В 2005 году Эйваз Умеров баллотировался кандидатом в Курултай. Он из Судака, и относился к группе молодых людей, вместе с Русланом Бальбеком (Руслан Бальбек – бывший вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма – КР). Его деятельность в Судаке была обусловлена махинациями с земельными участками, было возбуждено уголовное дело в отношении него и Бальбека. Тогда Меджлис крымскотатарского народа осуществлял его поддержку и помощь, юридический отдел буквально вытащил Эйваза Умерова из тюрьмы, однако впоследствии Бальбек и Умеров заняли непримиримую позицию антагонистов Меджлиса. Они участвовали в грязных акциях по дискредитации членов Меджлиса», – процитировал заявление Чийгоза адвокат Полозов.

В суде Ахтем Чийгоз заявил, что, вопреки заявлению Эйваза Умерова, свидетель не присутствовал на митинге 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады АРК.

«Умеров – довольно известная личность, и если бы он там присутствовал, то Ахтем Чийгоз или представители судакского регионального меджлиса его бы видели. Однако ранее был допрошен председатель судакского регионального меджлиса, который отметил, что Эйваз Умеров не присутствовал на митинге 26 февраля. Чийгоз прямо сказал, что те слова, которые сказал в суде Эйваз Умеров, являются ложью и его оговором», – подчеркнул Полозов.

По словам адвоката, продолжить допрос Чийгоза не удалось, поскольку произошел сбой связи, сейчас суд ушел на перерыв.

Комментарии Эйваза Умерова и Руслана Бальбека по поводу заявления Ахтема Чийгоза в данный момент отсутствуют.

25 июля суд в Крыму начал допрос обвиняемого – Ахтема Чийгоза. По информации адвоката Николая Полозова, первый допрос был посвящен историческим аспектам и предпосылкам событий 25 и 26 февраля. Во время второго допроса, который проходит 26 июля, Чийгоз заявил, что не занимался организацией митинга в 2014 году.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.