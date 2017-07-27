Экономист: «крымчанам не стоит ждать повышения пенсий»

Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает, что российская пенсионная система находится в кризисе и не выдержит повышения выплат. Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Старая система отлично работала во время роста экономики, но после 2012 года стало ясно, что даже умеренный кризис в долгосрочной перспективе обрушит ее. Если экономика снова станет расти, то и пенсии вырастут. При отсутствии этого условия и без борьбы с теневыми зарплатами и досрочными пенсиями выплаты однозначно не вырастут – будет проблематично просто поддерживать их на уровне инфляции и индексировать», – отметил эксперт.

Экономисты прогнозируют дефицит Пенсионного фонда России на уровне примерно 220 миллиардов рублей в 2017 году. В качестве мер по сокращению этого дефицита предлагается повысить пенсионный возраст, либо увеличить дотации из федерального бюджета.