Во Львове почтили память жертв Скниловской катастрофы

Во Львове почтили память погибших во время авиашоу на Скниловском аэродроме к 15-й годовщине катастрофы, сообщает корреспондент Радіо Свобода.

Родные, друзья погибших и выжившие пострадавшие собрались на панихиду возле часовни перед скниловским аэродромом, а затем пришли на место трагедии, где установлен мемориальный комплекс «Сегмент памяти 77 ангелов», в котором похоронены 77 капсул с землей, взятой из могил погибших.

«У меня погибли четверо детей – дочь, внучка, зять и его брат родной. Тяжело очень. Никакого внимания не ощущаем со стороны государства, где-то скажут, и все. По делу проходили, но мы не имеем статуса пострадавших. Тогда через суд нам каждому выделили различную компенсацию. Но не в ней суть, нет детей, родителям – горе, их не вернешь. Причина аварии – это безответственность и халатность, когда согнали столько людей», – рассказал один из участников акции Владимир Онищак.

Родные пришли на акцию с цветами, лампадками, портретами погибших.

«Мои дети погибли: сын 20 лет, дочь 13 лет. Здоровье потеряно, с людьми не считаются, калеки есть, мы никто у себя дома. Человеческая халатность и преступное убийство это было», – отметил еще один участник акции Иван Куц.

27 июля 2002 года во время авиашоу учебно-боевой самолет Су-27 упал на зрителей на Скниловском аэродроме под Львовом. Погибли 77 человек, из них 28 детей, около 300 были травмированы. Согласно официальным материалам дела, останки многих людей похоронили неидентифицированными.

6 сентября 2002 официальной причиной трагедии назвали ошибку пилотов – «отклонение экипажа от полетного задания и ошибка в пилотировании Су-27». В 2005 году суд назвал виновных в катастрофе. Уголовное производство в отношении 4 генералов прокуратура выделила в отдельное производство и до суда дошло дело по 8 обвиняемым.

Некоторые фигуранты дела были признаны судом невиновными. В частности, генерал-лейтенанта Сергея Онищенко и еще трех генералов оправдала коллегия судей Военного апелляционного суда Центрального региона в 2008 году (в 2011 Онищенко стал командующим Воздушных сил). Перед тем в 2007 году президент Виктор Ющенко помиловал генерала Анатолия Третьякова и уменьшил срок заключения второму пилоту Юрию Егорову. На сегодня никто из обвиняемых не состоит в заключении.

27 июля во Львове – день траура по жертвам трагедии на авиашоу.