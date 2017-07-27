Засуха и крымские села: зачем крымчан загоняют в агропредприятия? – Радио Крым.Реалии

Какая занятость населения в крымских селах? Зачем подконтрольные России власти Крыма хотят заставить всех жителей сел работать на местных агропредприятиях? Какие модели развития сел сегодня существуют на материковой Украине?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с исполнительным директором Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николаем Поединком и президентом ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иваном Томичем.

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