В Киеве завершился крестный ход верующих УПЦ (МП)

В Киеве завершился крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата к годовщине крещения Киевской Руси-Украины, в котором приняли участие, по данным полиции, 15 тысяч верующих и представителей духовенства.

Участники крестного хода прошли к Киево-Печерской лавре.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, в колонне шел, среди прочих, предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий, которого сопровождали несколько депутатов от «Оппозиционного блока». Представителей других политических сил в колонне он не видел.

Ранее украинская полиция объявила об усиленных мерах безопасности в этот день: к охране порядка привлекли около 3,5 тысячи правоохранителей. На подходах к месту проведения молебна и шествия установили металлодетекторы. Кроме того, движение транспорта в центре столицы Украины было ограничено.

Председатель провода «Добровольческого движения «ОУН» Николай Кохановский сообщал, что офис организации, расположенный вблизи маршрута шествия, с самого утра заблокировали силовики.

О каких-либо конфликтах или столкновениях пока не сообщалось.

Отдельные мероприятия к годовщине Крещения Руси 27 и 28 июля в украинской столице проводит также Украинская православная церковь Киевского патриархата. В частности, среди них был анонсирован крестный ход от Владимирского собора к памятнику Владимиру Великому.