Большинство АЗС Shell в Крыму, прекративших свою работу после аннексии полуострова Россией, разграблены неизвестными, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Одна из таких заправок находится по дороге из Алушты в Ялту. АЗС никем не охраняется. Вандалы разбили стекла и вынесли имущество. Грабители утащили даже ливневые решетки и частично разобрали тротуарную плитку. В таком состоянии эта заправка находится на протяжении трех лет.

Вскоре после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года на полуострове прекратили работу автозаправочные станции под брендом известной нидерландско-британской нефтегазовой компании Shell.

В разных городах Крыма находились 22 АЗС Shell, зарегистрированных на ООО «Альянс Холдинг» (оператор сети АЗС Shell в Украине – КР).

После остановки работы крымской сети АЗС в Retail Ukraine Shell сообщили, что компания находится в процессе переговоров об аренде заправок юридическим лицом, зарегистрированным в Крыму. Тогда же российские власти полуострова потребовали регистрации всех АЗС по нормам законодательства соседней России.

Однако до настоящего времени, по информации корреспондента Крым.Реалии, ни одна АЗС Shell в Крыму так и не была передана в аренду и не возобновила работу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».