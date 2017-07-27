В Киеве в четверг, 27 июля, представили лоты благотворительного аукциона в поддержку украинских политузников в России, однако сам аукцион и встречу с бывшими политзаключенными перенесли на 13 августа из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом организаторы объявили на брифинге в кафе «Пицца «Ветерано», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Лоты для аукциона – вышитые картины – предоставила мастерица, переселенка из аннексированного Крыма. Организаторы на брифинге объявили стартовые цены на лоты – от 500 грн. Все средства, вырученные с их продажи, пойдут на поддержку заключенных украинцев и подарки им ко Дню независимости Украины. Всего организаторы планируют помочь 48 политзаключенным.

«Мы решили перенесли аукцион, потому что наша цель – передать парням подарки. Нам нужно собрать более 140 тысяч грн. Одна передача – 3 тысячи грн», – сказал один из организаторов мероприятия, крымчанин Сергей Мокренюк.

Как передает корреспондент Крым.Реалии, организаторы планируют отправить политзаключенным продукты питания, в частности мед и бараний жир, сувениры, такие как кружки с украинским тризубом, а также вещи, необходимые мусульманам по Корану – коврики для молитвы и другое.

Бывший политзаключенный, крымчанин Геннадий Афанасьев призвал пришедших подписать открытки для удерживаемых российскими властями украинцев.

«Вся наша акция проходит под месседжем «Моя хата не скраю». Если мы хотим побеждать, мы должны помогать. Когда ты помогаешь другим, ты помогаешь себе», – сказал Афанасьев.

Организаторы подчеркнули, что это – не единичная акция, и они планируют собирать средства до достижения необходимой суммы – 140 тысяч грн.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы оно применило всевозможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех удерживаемых украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».