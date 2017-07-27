Медведева не устраивает вся инфраструктура в Крыму: от дорог до больниц

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что аннексированному Крыму и Севастополю необходимо обновление всей существующей инфраструктуры. Об этом он сказал на совещании о расходах федерального бюджета России на 2018–2020 годы в части обеспечения программ регионального развития.

«Республике Крым и Севастополю необходимо, как минимум, обновление собственной инфраструктуры. Это касается всего, что там есть: и электроэнергетики, и дорог, и водоснабжения, отопления, промышленности и, конечно, многих социальных аспектов», – сказал Медведев.

По его словам, в аннексированном Крыму нужно строить больше больниц, школ, фельдшерско-акушерских пунктов, развивать туристическое направление.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».