Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов намерен провести свой недельный отпуск за рулем автомобиля и объехать «без камер и чиновников» регионы аннексированного полуострова. Об этом Аксенов сообщил 27 июля в Фейсбуке.

«В этот раз планирую взять «рабочий отпуск» на неделю с конкретной целью – самолично проехать по всем нашим регионам, без камер и без чиновников посмотреть состояние муниципалитетов», – написал Аксенов.

Он добавил, что планирует проехать около 3-4 тысяч километров крымских дорог и посетить десятки населенных пунктов, в том числе и сельских, чтобы составить представление о ситуации в Крыму «не со слов, докладов, писем и совещаний в режиме видеоконференцсвязи».

Аксенов не уточнил, когда планирует уйти в отпуск.

В прошлом года Аксенов уходил в отпуск с 6 по 12 октября 2016 года. На период его отсутствия полномочия подконтрольного России главы Крыма передали российскому вице-премьеру полуострова Олегу Казурину.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».