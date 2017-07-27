Путин подписал соглашение о долгосрочном использовании Москвой базы в Сирии

Президент России Владимир Путин подписал ратифицированное соглашение с сирийскими властями, которое позволяет Москве базироваться на авиабазе в Сирии на протяжении 49 лет с «возможностью автоматического продления на 25-летний период».

Ранее в июле это соглашение одобрили обе палаты российского парламента.

В оригинальном соглашении, подписанном в Дамаске в январе, не указывался период, в течение которого Москва может использовать авиабазу «Хмемим» возле сирийского портового города Латакия.

С 2015 года Россия использует эту базу для авиаударов против оппонентов сирийского президента Башара аль-Асада.