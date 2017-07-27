Украинский эксперт: в Крыму есть работа максимум для 10-12% сельских жителей

Из-за нехватки воды и сокращения посевных земель работу в сельском хозяйстве аннексированного Крыма могут найти лишь немногие жители местных сел. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сказал исполнительный директор Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов Николай Поединок.

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«Даже при сократившихся площадях сельхозугодий в Крыму можно найти работу для всех сельских жителей – но для этого необходимы государственные инвестиции и правильные целевые программы. Насколько мне известно, реформы в этом направлении на полуострове не проводят. Если учесть отрицательные факторы вроде недостатка воды для орошения, то занятость сельского населения сегодня может составить до 10-12%», – отметил эксперт.

После аннексии полуострова Россией весной 2014 года власти Украины приняли решение перекрыть Северо-Крымского канал. Сначала поставки воды через канал были сокращены, а в мае 2014 года канал был перекрыт дамбой.

Из-за отсутствия днепровской воды орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. Из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Прекратилось возделывание риса. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысяч гектаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».