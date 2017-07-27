Крымскому управлению Следкома России подарили икону святого архистратига Михаила по случаю празднованию Дня сотрудника органов следствия соседней России. Икона была написана московским иконописцем Игорем Климовым. Об этом 27 июля сообщают на сайте Крымской и Симферопольской епархии.

«В своем приветственном слове отец Димитрий передал поздравление с профессиональным праздником Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и пожелал присутствующим добра, мира, здоровья ипомощи Божией в служении Отечеству. Также следственному комитету по Республике Крым была подарена икона святого архистратига Михаила, который является небесным покровителем Следственного комитета Российской Федерации», – сказано в сообщении.

В 2016 году патриарх Кирилл благословил определить святого архистратига Михаила духовным покровителем Следственного комитета соседней России.

День сотрудника органов следствия отмечают в соседней России ежегодно 25 июля с 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».