Аксенов хочет объединить некоторые города и районы в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявляет о необходимости объединить некоторые районы и города аннексированного полуострова. Об этом он сказал в эфире программы «Серьезный разговор», которую транслировали каналы «Первый Крымский» и «Крым 24».

«В том числе мы сейчас обсуждаем процедуру укрупнения: в том плане, что есть Белогорск – Белогорский район. Какой смысл держать депутатский корпус, если оптимальным будет наличие одной районной администрации, которая будет управлять процессами?» – сказал Аксенов.

Он также анонсировал проведение административно-территориальной реформы в Крыму к 2019 году. По его словам, реформа предусматривает уменьшение количества местных депутатов и чиновников.

«Считаю, что руководителем должен быть один человек на месте и у него должно быть достаточно полномочий для решения любых вопросов, которые касаются конкретного муниципального образования. Когда на местах руководят процессом две равнозначные фигуры, зачастую это приводит к ненужной конкуренции и по итогу вредит результатам работы», – добавил Аксенов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».