Автостраховщики покидают Крым – Радио Крым.Реалии

Смогут ли в Крыму решить проблему с нехваткой полисов обязательного страхования автогражданской ответственности? Зачем ФСБ России заявляет о вербовке украинскими спецслужбами крымчан на административной границе с Крымом? Как российские боеприпасы, изготовленные в Барнауле, оказались на чердаке дома в поселке Серебрянка, где проживает украинец Владимир Балух?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с украинским автоюристом Богданом Глядиком, главой ОО «Дорожный контроль-Севастополь» Максимом Мишиным, генералом армии, бывшим главой Службы внешней разведки Николаем Маломужем, лидером «гражданской блокады Крыма» и руководителем формирования «Аскер» Ленуром Ислямовым, адвокатом Владимира Балуха Ольгой Динзе, координатором Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник и российским адвокатом Ильей Новиковым.

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