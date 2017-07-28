В КФУ хвалятся студентами из 15 африканских стран

В «Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского» (КФУ) обучаются студенты из 15 стран африканского континента, утверждает начальник управления международной деятельности университета Александр Мащенко.

По его словам, в университете сейчас проходят обучение 4 студента из Камеруна, а также граждане Алжира, Бенина, Ганы, Египта, Зимбабве, Кении, Ливии, Марокко, Намибии, Нигерии, Танзании, Туниса, Уганды и Эфиопии.

«Уже один этот длинный список стран говорит о том, что привлечение студентов с «черного континента» является одним из важных направлений международной деятельности нашего вуза», – цитирует Мащенко пресс-служба КФУ.

В начале 2015 года российское правительство Крыма распорядилось создать на полуострове «федеральный университет», куда вошли несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру «Крымского федерального университета» входят около 13 образовательных и научных организаций.

Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского переехал из аннексированного Крыма на материковую часть Украины в 2016 году. Ректором университета стал Владимир Казарин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».